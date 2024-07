Primeira fase da licitação da obra do Rio Granjeiro é concluída

Obra do canal do Rio Granjeiro é licitada Crédito: Divulgação/Secretário de Infraestrutura do Crato

A reforma consiste na reconstrução do canal do rio no trecho entre a ponta de Bia e o mercado Valderi Peixoto. Os serviços serão voltados ao aumento da capacidade de vazão, com uma mudança de formato das sessões, que hoje são trapezoidais, para retangulares. No trecho correspondente a avenida José Alves de Figueiredo serão construídas galerias de cinco por dois metros, aumentando a vazão atual de 60 metros cúbicos (m³) para 140 m³. De acordo com o Secretário de Infraestrutura do Crato, Ítalo Samuel, a obra deverá resolver os problemas de alagamento causados pelas águas do rio.