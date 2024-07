Acidente com VLT do Cariri deixa pelo menos quatro pessoas feridas

Acidente foi registrado por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira, 24, no município do Crato

Um trem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) do Cariri bateu em um muro de proteção, na manhã desta quarta-feira, 24, no Crato. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas. As informações são da rádio O POVO CBN Cariri. O acidente foi registrado por volta das 8 horas da manhã.

De acordo com o Metrofor, mão há registro de feridos graves. A estação Crato suspendeu o funcionamento até a remoção do trem.

Em nota, o Metrofor informou que está investigando a causa de um acidente na estação Crato, localizada no Centro da cidade.