Sociedade Cearense de Pediatria lança brinquedoteca em combate as telas

A doutora Ana Maria Cavalcante, idealizadora do projeto, explica que uma das finalidades da brinquedoteca é “estimular e conquistar os mediados para lutar contra as telas e a favor dos brinquedos e livros ”.

Chamada de “Bora Brincar”, a instalação é decorada com material reciclado , como instrumentos musicais interativos feitos a partir de baldes, painel sensorial com esponjas, canos e torneiras, com o objetivo de incentivar o lado lúdico das crianças. A área também conta com livros infantis clássicos.

“Nós (que somos) avós e pais, temos um grande inimigo no nosso dia a dia, que são as telas. Educar uma criança hoje está muito mais difícil do que na época que eduquei meus filhos e da época em que fui educada. As telas estão causando um grande dano à saúde das crianças e ainda não sabemos as consequências”, elabora a médica.

Além disso, é um local para que os associados deixem seus filhos durante encontros promovidos pela a Sociedade. A brinquedoteca terá um recreador, mas Ana Maria destaca que os responsáveis terão que deixar alguém com as crianças, além do profissional, para maior vigilância.