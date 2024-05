Hilux é furtada de estacionamento após suspeito fingir ser o dono e acionar reboque no Crato

Proprietário do guincho estranhou a situação e acionou a Polícia Militar. Veículo foi apresentado na delegacia para restituição ao dono Crédito: Divulgação/PMCE

Um veículo Toyota Hilux foi furtado de um estacionamento após um homem fingir ser o proprietário do veículo e acionar um reboque no município do Crato, a 502,3 quilômetros de Fortaleza. O automóvel foi recuperado pelo Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) nessa quarta-feira, 22, após denúncias de furto mediante fraude. Um homem que trabalha com guincho de veículos recebeu o telefonema do suposto proprietário do carro solicitando o reboque do automóvel, afirmando que estava longe e havia perdido a chave.

O carro, Toyota Hilux, estava dentro do estacionamento do aeroporto e seria levado para outro estacionamento no município. Ao chegar no local, o proprietário do guincho estranhou a situação e acionou a Polícia Militar do Ceará (PMCE), que realizava patrulhamento pelo Bairro Vila Alta. Os agentes constataram que o automóvel tinha queixa de furto, e o dono do carro foi localizado pelos policiais. Ele relatou que percebeu o furto do carro logo após chegar de viagem no aeroporto.