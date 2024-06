Suspeito de envolvimento em homicídio morre após troca de tiros com a Polícia no Crato

Conforme a Polícia Militar, ele teria envolvimento em um homicício registrado na quarta-feira, 29. Conforme a Polícia, ele teria reagido contra os agentes no momento da abordagem

Um homem de 26 anos morreu após troca de tiros com a Polícia, em Crato, no Cariri. Conforme informado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em nota, o fato ocorreu nessa quinta-feira, 30, após confronto entre o suspeito e a composição policial.

O comunicado da PMCE informou ainda que, por meio de informações coletadas pelo serviço de inteligência, o homem teria envolvimento com um homicídio ocorrido na quarta-feira, 29. Ele foi encontrado escondido em um imóvel no bairro Barro Branco.