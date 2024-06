Homem cai em canal no Crato e é resgatado por bombeiros

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

Um homem foi resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) após cair no canal do Rio Granjeiro, localizado na avenida José Alves de Figueiredo, no Crato, cidade do Cariri do Ceará. O acidente aconteceu nesse sábado, 8.

De acordo com a organização, a 2º Guarnição do 5º Batalhão de Bombeiros Militar (5ºBBM), comandado pelo subtenente Reginaldo, foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) às 12h14min. Ao chegarem ao local, os profissionais se depararam com Cícero de Sousa Santos, de 50 anos, caído dentro do canal. Ele estava com sinais de embriaguez.

Quando os bombeiros chegaram ao local perceberam que Cícero estava desacordado e com algumas escoriações no rosto e membros superiores, além de suspeita de luxação no ombro.