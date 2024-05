Carro encontrado incendiado pode ter sido utilizado no assassinato do suplente de vereador no Crato

Um carro incendiado foi encontrado na entrada do Sítio Baixio do Muquem, na Zona Rural do Crato, município localizado a 502,3 quilômetros de Fortaleza. O veículo pode ter sido utilizado pelos suspeitos do assassinato do suplente de vereador Erasmo Morais, conforme apuração da rádio O POVO CBN Cariri.

O político foi assassinado no dia 7 de maio, quando chegava à própria casa. Dois homens encapuzados que estavam em uma picape branca atiraram na vítima com um fuzil. Erasmo foi atingido várias vezes e morreu no local.