Vereador do Crato assassinado: SSPDS encaminha HD com gravação em Juazeiro do Norte

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Estado do Ceará informou que durante as investigações relacionadas ao assassinato do suplente de vereador do Crato, Erasmo Morais (PL), de 55 anos, foi localizado um gravador digital de vídeo na quarta-feira, 15, na cidade vizinha de Juazeiro do Norte, cerca de 12 km de distância, na região do Cariri. A Polícia Civil do Ceará está a frente pelas investigações e o gravador foi identificado na Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado. O material foi armazenado em um HD e encaminhado à Perícia Forense estadual (Pefoce) para a recuperação das imagens.

O crime ocorreu no dia 7 de maio no momento em que Erasmo chegou em casa de carro e dois homens encapuzados, em uma picape branca, chegaram atirando com disparos de fuzil. Erasmo foi atingido várias vezes e morreu no local.



As informações são da SSPDS em nota enviada ao O POVO. Questionada sobre mais detalhes do caso do assassinato do vereador, a secretaria afirmou que os outros detalhes estão sendo preservados para não comprometer a investigação. A SSPDS ainda destacou que trabalhos seguem em andamento e as investigações estão a cargo da Delegacia Regional do Crato, responsável pelo inquérito, que segue em sigilo. Confira a nota completa da SSPDS enviada ao O POVO: A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que durante as diligências relacionadas ao homicídio de um homem, de 53 anos, realizadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), foi localizado um gravador digital de vídeo, nesta quarta-feira (15), na cidade de Juazeiro do Norte - Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado. O HD do equipamento será encaminhado à Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para a recuperação das imagens. Os trabalhos seguem em andamento.



Vereador morto no Crato já foi preso por extorsão e tortura e foi expulso na PM por crimes Vereador do Crato assassinado Erasmo Morais era suplente de vereador em exercício e ficou conhecido por ser crítico do prefeito do Crato, Zé Ailton (PT). O ex-PM expulso da corporação e respondia a alguns processos. Os motivos do crime não foram esclarecidos. Os suspeitos fugiram. Imagens de câmeras de segurança da localidade foram solicitadas para auxiliar na investigação. Na sessão de quinta-feira, 16, deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) repercutiram o caso, com base e oposição cobrando por investigações e respostas. O deputado Dr. Aloíso (União), amigo de Erasmo exigiu uma força-tarefa e trabalho de delegados e procuradores para as diligências no caso. Ele afirmou temer pela a sua segurança.

"Não podemos, de forma nenhuma, deixar que uma situação dessa permaneça sem ter uma força-tarefa de procuradores, delegados para que investiguem essa situação, haja vista que hoje eu temo pela minha segurança (...) Pois a situação no Crato é grave e está deixando os pré-candidatos tanto da nossa base, União Brasil, quanto do PL totalmente com medo, principalmente as mulheres, de darem segmento às suas pré-candidaturas", disse.

Também do União Brasil, os deputados Felipe Mota e Sargento Reginauro também cobraram da polícia mais empenho para uma solução do assassinato. O deputado estadual Fernando Santana (PT) disse que ligou para o secretário de Segurança Pública do Ceará, Samuel Elânio reforçando a solicitação feita pelo prefeito do Crato, Zé Ailton (PT), fez de buscar o motivo do crime e punir com justiça os assassinos.