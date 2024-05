Advogado é morto a tiros no Crato

Um advogado foi morto a tiros no município de Crato, a 502 quilômetros de Fortaleza. O caso foi registrado nesta terça-feira, 30.

A Ordem de Advogados do Brasil (OAB-CE) e a OAB Subsecção Crato divulgaram nota de falecimento do advogado Brunno Yarlley dos Santos Duarte. "A Ordem se solidariza com a família e amigos nesse momento de profunda dor", diz a nota.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o homem de 33 anos foi encontrado morto e apresentava lesões de disparos de arma de fogo. O caso foi registrado em uma via pública na localidade de Belmonte.