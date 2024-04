Policia Civil prende homem suspeito de estuprar o próprio filho

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizou a prisão preventiva de um homem investigado por crime de estupro de vulnerável. O suspeito de 66 anos é pai da vítima. A captura aconteceu nesta quinta-feira, 4, no bairro Novo Lameiro no município de Crato (Cariri).

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) não divulgou a idade da vítima.