Adolescente de 14 anos é morto a tiros em praça após evento esportivo no Crato

Imagem de apoio ilustrativo. Caso aconteceu em uma praça nas proximidades da Quadra Poliesportiva do Bicentenário, no Crato, após o evento esportivo Crédito: Reprodução/Google Maps

Um adolescente de 14 anos morreu, na tarde dessa quinta-feira, 5, após ter sido baleado em uma praça no município do Crato, a 502,3 quilômetros de Fortaleza. Na ocasião, era realizada uma seletiva dos Jogos Escolares do Ceará. Um outro adolescente, de 16 anos, também ficou ferido. Testemunhas relataram que dois suspeitos se aproximaram em uma motocicleta e dispararam. Em seguida, a dupla teria fugido do local. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com apuração da rádio O POVO CBN Cariri, o caso aconteceu nas proximidades da Quadra Poliesportiva do Bicentenário, logo após o evento esportivo. Vários jovens estavam reunidos no equipamento para participar e acompanhar a seletiva.