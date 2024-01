Haitiano é preso suspeito de estupro de vulnerável no Crato

Um homem de 44 anos e nacionalidade haitiana foi preso nessa terça-feira, 26, no município do Crato, a 502,3 quilômetros (km) de Fortaleza. Ele foi detido suspeito de estuprar uma mulher com deficiência, também de 44 anos.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Crato, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ele está à disposição da Polícia.