Nuvens que causam chuvas mais fortes, rajadas de vento e raios são observadas no Ceará

Previsão do tempo:

Quarta - 27/12/2023



Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva isolada no Litoral de Fortaleza e do Pecém. No período da tarde e da noite, há alta possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, na Ibiapaba e no Sertão Central e Inhamuns.



Quinta - 28/12/2023



Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea e na Ibiapaba.



Sexta - 29/12/2023



Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea.