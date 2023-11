Garagem da Prefeitura do Crato é usada como depósito de sucata

A garagem da Secretaria de Saúde do Crato, localizada na região do Cariri, distante cerca de 463 km de Fortaleza, está sendo usada para guardar sucata e outros equipamentos sem uso pela prefeitura. A denúncia foi feita durante uma sessão da Câmara de Vereadores Municipal, e a gestão confirmou que os itens são guardados no local até a o descarte e leilão.

O equipamento fica situado no bairro Muriti e tem máquinas e veículos quebrados ou em manutenção.

O repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri, aponta que dentre os itens na garagem estão um trator de esteira usado no lixão da cidade, uma viatura da Patrulha Maria da Penha, além de cadeiras, geladeiras, estantes e ares-condicionados. Todos os itens estariam defeituosos e sem sem uso.