Aula pública ressalta mulheres negras no processo de abolição da escravidão

Ocorre de forma virtual, no dia 14 de novembro, uma aula pública sobre a importância das mulheres negras no processo de abolição da escravatura no Ceará e no Brasil. Um dos destaques do encontro será a história de Preta Simoa, liderança na greve de jangadeiros que iniciou o processo de libertação no Estado.

O momento faz parte da programação de novembro do Movimento Negro Unificado (MNU) no Ceará e tem o objetivo de contar “Histórias que a história não conta”, de acordo com o MNU, em nota.