Prefeitura do Crato disponibiliza link para reembolso de valores pagos no Zona Azul

Com troca da empresa responsável pelo serviço, em setembro, o período da concessão pública acabou. Porém, quem tinha saldo no sistema poderá ser ressarcido

Diante de pressão popular, a prefeitura do município do Crato, a 502,3 km de Fortaleza, criou um sistema para reembolsar os valores pagos em cartões rotativos do Zona Azul. A situação é resultado da troca da empresa responsável pelo serviço, em setembro, quando o período da concessão pública acabou. Com isso, quem tinha saldo no sistema perdeu o valor.

“Tem uma janela, no site (da prefeitura), você pode requisitar o reembolso do que estava no aplicativo da empresa anterior”, explica Raimundo Nonato Caldas, secretário-adjunto de segurança do Crato, ao repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CNB Cariri. “Essa foi a forma que foi feita para que todo mundo tivesse acesso.”