Professor é denunciado por assédio contra estudante de 12 anos no Crato

Um professor está sendo denunciado por suspeita de assédio contra uma estudante de 12 anos em uma escola do Crato, na região do Cariri. Segundo familiares da vítima, o crime teria ocorrido antes de uma aula de educação física com o mesmo docente. Após repercussão do caso, o profissional foi afastado. A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município realiza as investigações.

Em nota, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que “investiga as circunstâncias da denúncia de crime contra a dignidade sexual contra uma adolescente de 12 anos. Um procedimento policial foi instaurado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município, que está a cargo das investigações acerca do caso.”

A PC-CE também reforçou que “a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.”