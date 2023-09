CE: Adolescente consegue direito de retificar nome e gênero da certidão de nascimento

Adolescente consegue direito de retificar nome e gênero na certidão de nascimento Crédito: Acervo pessoal/Maria Teixeira Souza

O direito de pessoas trans retificarem o nome é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) desde 2018. Para pessoas acima dos 18 anos, a ação é relativamente fácil. Basta ir a um cartório com os documentos necessários. Para menores, é mais complicada. É preciso propor uma ação judicial. Quem conseguiu passar pelo processo foi Rebeca Teixeira de Sousa, de 16 anos, que reside com a família no Crato, a 502 km de Fortaleza. Ela recebeu a certidão de nascimento com nome e gênero retificados nessa segunda-feira, 25. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Você não imagina a alegria, a felicidade. Ela disse que a ficha ainda não caiu”, diz Maria Teixeira Souza, mãe de Rebeca.

O processo de Rebeca foi protocolado no dia 22 de julho, e a sentença judicial saiu no dia 31 de agosto. Foi bem rápido, durou pouco mais de um mês. “O processo foi instruído com um laudo psicológico e foi marcado uma audiência com os pais e testemunhas que confirmaram o desejo dela em mudar de nome”, explica o defensor público Anderson Seabra. Ainda de acordo com ele, o STF já reconhece desde 2018 que pessoas trans têm o direito de alterar o nome de nascimento. A ação pode ser feita diretamente em um cartório, caso a pessoa seja maior de idade. “No caso dos menores de 18 anos, eles precisam propor uma ação judicial. Nesse caso, a Justiça vai pedir um laudo psicossocial”, explica. Quem não puder custear as taxas que são cobradas, deve procurar a Defensoria Pública para atestar a hipossuficiência. Nos casos de crianças e adolescentes, é preciso judicializar a ação.