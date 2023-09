População reclama de buraco aberto em rua do Crato há seis meses

Um buraco tem dificultado a rotina de quem frequenta a rua Santos Dumont, no município do Crato, localizado a 502 km de Fortaleza. Há pelo menos seis meses, o afundamento de um trecho próximo à calçada tem dificultado o acesso de pedestres e motoristas ao comércio do local. As informações são da rádio O POVO CBN Cariri.

O fato ganhou nova repercussão nos últimos dias após ciruclar nas redes sociais um vídeo no qual um idoso tropeça no desnível. Nas imagens, ele cai frontalmente ao tentar atravessar o trecho da rua para a calçada.