Vítimas de tortura e sequestro no Crato são liberadas após varredura da PM

Duas vítimas de tortura e sequestro no município do Crato foram libertadas pelos criminosos após a ação ostensiva dos policiais militares, que fizeram uma varredura na região. O caso foi registrado no último domingo, 20.



De acordo com o capitão PM Marcos Paulo, que é comandante da 3ª Companhia do 2º Batalhão, após ligação de moradores para a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), os militares receberam, à noite, a informação de que duas pessoas eram mantidas em cárcere privado desde o período da manhã.

Militares do Policiamento Ostensivo Geral (POG), da Força Tática e do Raio foram acionados para uma varredura na área.