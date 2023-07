Emissão de 1ª e 2ª vias da carteira de identidade pode ser realizada na Expocrato

Em meio aos festejos da Expocrato 2023, carteiras de identidade estão sendo emitidas pela Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB) da Polícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). O atendimento está sendo realizado das 8 às 16 horas, na sala da Defesa Civil — onde a 1ª e a 2ª via do documento são expedidas. O serviço vai ser disponibilizado até sexta-feira, 14.

Os interessados em emitir o documento precisam ter em mãos o registro civil original ou uma cópia autenticada do documento. Para os solteiros, é preciso que se apresente a Certidão de Nascimento; já para os casados, é necessário a apresentação da Certidão de Casamento — válido também para divorciados ou separados judicialmente e viúvos.

A primeira via da carteira de identidade é gratuita — para a emissão da segunda via, um boleto, que é gerado por meio de um endereço digital, deve ser pago. O prazo para a entrega do documento é de dois dias úteis.



Serviço

Emissão da 1ª e 2ª via da carteira de identidade

Local: Sala da Defesa Civil na Expocrato

Documentos exigidos: Registro Civil original ou uma cópia autenticada do documento, além da Certidão de Nascimento (para solteiros) e da Certidão de Casamento (para os engajados)