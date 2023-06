Jiboia de 2 metros, que estava presa em construção, é resgatada no Crato

Uma jiboia de 2 metros de comprimento, que estava presa em uma construção, foi resgatada na tarde de sexta-feira, 2, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). O socorro aconteceu no sítio São Gonçalo no município do Crato, a 502,3 km de Fortaleza.

“Não vimos nenhum ferimento aparente na serpente”, afirma o subtenente Reginaldo, em nota para a imprensa. “Logo depois, a soltamos em seu habitat natural próximo a uma fonte de água e longe de área urbana.”



O Corpo de Bombeiros recomenda que sempre se deve manter distância de animais silvestres. Caso os encontre em alguma situação, nunca se deve tentar capturá-los. Se eles se sentirem ameaçados ou acuados poderão atacar, o que ocasionaria um problema ainda maior.



