Balneário da Nascente, no Crato, registra acúmulo de lixo

Visitantes do Balneário da Nascente, no Crato, têm reclamado sobre o acúmulo de lixo registrado na região, que é um dos principais pontos turísticos do município.

Em entrevista à rádio CBN Cariri, o secretário municipal de Meio Ambiente Stephenson Ramalho afirmou que os resíduos são deixados por uma parte da população que visita o local.

“A gente faz uma limpeza periódica, mas que não está surtindo efeito certo. Não é só um lixo local, ele também vem carregado pelas águas que se alojam no espaço e tem deixado o espaço de uma forma que não está interessante. Há uma pequena parte [dos visitantes] que não tem feito como se manda. Vai visitar e deposita lixo dentro da água, nas margens e no entorno”, explicou.

A área onde o Balneário está localizada pertence a um grupo privado, porém a Prefeitura realiza manutenção no lugar, que é um dos destinos dos turistas. Apesar da limpeza, visitantes que passam pelo local deixam para trás resíduos gerados após o consumo durante a visita, como caixas de isopor com resto de alimentos e refrigerantes, latinhas e bitucas de cigarro.



O local também é rico em fauna e conta com a presença de espécies ameaçadas de extinção. Segundo Stephenson, animais morreram após ingerir partes de sacolas deixadas na região.



De acordo com o secretário, a Prefeitura do Crato tem dialogado com o proprietário da área sobre a aquisição do espaço e a realização um planejamento eficaz para a maior conservação do ambiente.

“Há possibilidade de a gestão municipal adquirir o terreno, em que se faz esse desenho para que a gente possa ter, inclusive, uma maior efetivação de como implantar ações que venham a controlar o acesso e essa questão do lixo”, pontuou.



Além da obtenção do terreno, a gestão municipal planeja intensificar a fiscalização com o apoio da Guarda Municipal e dos fiscais de meio ambiente, notificando as pessoas que jogam lixo e são flagradas, com a possibilidade de penalidades.