Crato fica em 1º lugar em ranking de cobertura vacinal no Brasil, aponta estudo

O município do Crato, localizado no Cariri cearense, ficou em primeiro lugar no indicador de cobertura vacinal da 2ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, do Centro de Liderança Pública (CLP). Em entrevista à jornalista Nildenia Damasceno, da rádio CBN Cariri, nesta segunda-feira, 24, o analista da Inteligência Técnica do Centro de Liderança Pública, Pedro Trippi, comentou o destaque do município cearense.

“O município de Crato chamou bastante atenção. Crato ficou em primeiro lugar no indicador de cobertura vacinal, com a cobertura de 178%, ou seja, uma cobertura acima de 100%. Como esse número está acima de 100%, muito provavelmente Crato também está vacinando a população de outras cidades próximas”, disse Pedro, que apontou o resultado devido à boa estrutura e capacidade da cidade em vacinar além da sua própria população.

O levantamento avaliou os 411 maiores municípios do Brasil, com recorte populacional acima de 80 mil habitantes. O indicador de cobertura vacinal analisa o conjunto da população alvo de cada município e a porcentagem dessa população que recebeu um conjunto de vacinas, como febre amarela, hepatite, influenza, dentre outras. O resultado indica o conjunto da população alvo das vacinas e quantos por cento tomaram as doses requeridas para ter uma população imunizada.

Em relação à primeira edição do levantamento, o Crato teve um aumento no indicador de cobertura vacinal, disse o analista da CLP. “Em 2020, o município estava na posição 231. Na edição deste ano, a cidade se estruturou, melhorou sua eficiência e suas políticas públicas no campo da vacinação e teve esse aumento significativo, subindo 230 posições e chegando à primeira colocação”, comentou Pedro.

O indicador de cobertura vacinal abrange todos os imunobiológicos disponibilizados pelo SUS, no Plano Nacional de Vacinação. A vacina contra a Covid-19 ainda não está embutida no estudo. No entanto, o analista da CLP aponta que cidades que se destacaram no estudo podem ter uma boa performance na vacinação da Covid-19.

A segunda edição do Ranking de Competitividade dos Municípios foi composta por 65 indicadores, organizados em 13 pilares e três dimensões. O estudo analisa, além da cobertura vacinal, dependência fiscal, despesa pessoal, cobertura de atenção básica, mortalidade materna, desnutrição na infância, dentre outros itens.

Confira a 2ª edição do levantamento neste link





