Casa de Sérvulo Esmeraldo no Crato tem tombamento aprovado pelo Conselho Estadual

O Sítio Bebida Nova, na cidade do Crato, a 544 km de Fortaleza, teve o tombamento aprovado pelo Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do Estado do Ceará. A decisão foi realizada nessa segunda-feira, 20, durante a 4ª Reunião Ordinária do Conselho. O processo segue agora para homologação do governador Camilo Santana.

Casa do artista Sérvulo Esmeraldo, o Sítio Bebida Nova está localizada na área rural do município do Crato. O local se enquadra na história dos engenhos do Nordeste do Brasil. Figuras importantes políticas, da cultura e da economia rural circularam nas dependências. O secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piúba, destacou o plano de salvaguarda do bem, que implica uma parceria entre governo estadual e governo municipal para a sua oferta.

"A Chapada do Araripe já é um patrimônio da humanidade e nós estamos apenas ofertando isso para um processo seja junto ao Iphan ou à Unesco", declarou o gestor. "Ele é um tombamento que tem a ver com a cidade do Crato, com o sertão do Cariri, com a Chapada do Araripe, mas tem a ver também com o sertão nordestino e brasileiro", declarou.

Já a Coordenadora de Patrimônio e Memória da Secult Ceará, Cristina Holanda, ressaltou a importância de continuação da preservação do bem após o tombamento. “Esse é um processo administrativo de estudo técnico e reconhecimento do Estado da importância deste bem para o patrimônio, a história e a memória do Ceará. O processo de preservação dele tem que continuar com pesquisa, com restauro e com ocupação ”, frisou.

Para a restauradora Jessica Ohara, da Coordenadoria de Patrimônio e Memória de Secult Ceará, o local remete a questões da infância do artista. “A gente conhece mais a questão do Sítio pela presença de Sérvulo Esmeraldo na sua infância e por ser o local onde ele teve seu primeiro ateliê", declarou a restauradora. "Vai tanto contar a história do Sérvulo quanto da arquitetura rural do Ceará. É uma das casas da região do Crato em que você pode observar toda a cidade. É interessante o quanto a casa está integrada com a paisagem e como ela conseguiu fazer parte daquele ambiente", relata.



