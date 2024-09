Incêndio de grandes proporções atinge vegetação em Crateús

Local tinha aceiros naturais e feitos por máquinas; bombeiros realizaram acompanhamento de fogo no local

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma vegetação no município de Crateús, distante 355 quilômetros (km) de Fortaleza. Imagens do incidente mostram altas labaredas cercando o local, que fica na região da Vila Esperança. Não há informações sobre feridos.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), a vegetação possui alguns aceiros (trechos de terra sem plantas usados para conter o avanço do fogo), feitos por máquinas e naturais. Ainda não há confirmação sobre o que teria causado o sinistro.