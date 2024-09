Ceará deve manter tempo estável até quarta-feira, 18

Temperaturas podem chegar a 39°C no Interior, com umidade abaixo de 35%; faixa litorânea pode ter ventos de até 60 km/h

Pela previsão, Ceará pode alcançar o 17° entre 18 dias do mês de agosto sem chuvas. No período, a única cidade a registrar precipitações foi São Benedito , quando acumulou 1,4 milímetros (mm) na última sexta-feira, 13.

O tempo seco também é um alerta para o Centro-Sul do Estado, onde os medidores de umidade relativa do ar devem ficar entre 20% e 35%.

As condições climáticas favorecem o aumento das temperaturas em todo o Estado. Até quarta, 18, os termômetros podem atingir 39°C nas regiões do Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Vale do Jaguaribe. Nas demais localidades, as máximas podem variar entre 33°C e 37°C.

Para o litoral são esperadas grandes rajadas de vento, com correntes de até 60 quilômetros por hora (km/h). A direção predominante esperada é de Leste-Sudeste, podendo atingir também as áreas serranas.

O tempo seco, caracterizado pela ausência de chuvas e baixa umidade do ar é característico do Ceará neste período do ano. Somadas às rajadas de vento, as condições são típicas do B-R-O BRÓ, período que compreende os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro no Ceará.