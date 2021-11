Ex-companheiro invade local de trabalho e mata mulher a facadas em Crateús

Nadinny Oliveira, de 25 anos, foi assassinada na terça-feira, 16, pelo ex-companheiro. Ela foi atacada no escritório de contabilidade onde trabalhava e morta a golpes de facas. O suspeito do crime foi preso em flagrante por feminicídio.



O homem foi preso ainda na cena do crime e com a faca usada na ação. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem não aceitava o fim do relacionamento e resolveu matar a vítima.

O indivíduo, que não teve o nome divulgado, foi preso e encaminhado à Delegacia Regional de Crateús, onde foi autuado por feminicídio.

