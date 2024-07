Projeto Acolher: bairro Cristo Redentor receberá Van de Direitos nesta semana

Crédito: Reprodução / Defensoria Pública do Estado do Ceará

A Secretaria de Proteção Social (SPS) realizará mais uma edição do Projeto Acolher, ação em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) e outros órgãos estaduais e entidades que oferece suporte, assistência e acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade. Nesta sexta-feira, 19, os serviços serão da Van de Direitos serão levados ao bairro Cristo Redentor, na Capital.

Neste mês de julho, o projeto passou pelo município de Crateús e também teve uma edição no bairro Siqueira, em Fortaleza.

As principais demandas da população são assistência com relação à solicitação de segunda via de certidão de nascimento ou de casamento, orientações para divórcio, acompanhamento processual criminal e cível, como orientações sobre auxílio-reclusão, pensão de alimentos e reintegração de posse.