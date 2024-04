Corpo de Bombeiros resgata vítima em desabamento de telhado de pequena igreja

Uma jovem de 27 anos precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) para ser resgatada de desabamento de telhado em uma igreja no bairro Montese, em Fortaleza. O acidente aconteceu na rua Eusébio de Queirós, no noite de domingo, 7.

Parte do telhado da igreja caiu sobre a cabeça da vítima. A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) acionou os bombeiros militares aproximadamente às 19h15min para atender o chamado. Foram deslocadas duas viaturas, uma de busca e salvamento e uma ambulância de resgate, respectivamente, salvamento 05 e alfa 02.

De acordo com o comandante do socorro, o cabo Raul Fernandes de Araújo, “uma madeira partiu ao meio e o telhado veio abaixo, atingindo uma jovem na cabeça, que recebeu atendimento pré-hospitalar”. O local ficou sinalizado e isolado devido à fiação elétrica e ao desabamento. Para uma avaliação estrutural mais aprofundada foi demandada a Defesa Civil do Município.