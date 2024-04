Homem recém-operado pede ajuda de bombeiros para entrar em casa em Fortaleza

Ele tinha feito uma cirurgia no joelho e por isso não conseguiu subir sozinho até a residência, localizada no segundo andar

Um homem de 34 anos precisou da ajuda dos bombeiros para conseguir entrar em sua casa, na tarde desta sexta-feira, 5. Ele tinha feito uma cirurgia no joelho e por isso não conseguiu subir sozinho até a residência, localizada no segundo andar. Caso curioso aconteceu na Barra do Ceará, em Fortaleza.

De acordo com Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a vítima chegou do hospital e não conseguiu subir a escada que leva a sua casa, ficando assim na calçada.

Dificuldade de locomoção se deu devido ao fato do homem ter operado o joelho direito, em decorrência de um acidente de moto que sofreu. Ele precisou chamar os bombeiros para conseguir acessar residência.