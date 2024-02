Show da banda É o Tchan em Crateús é cancelado após queda de energia

O show da banda É o Tchan, que aconteceria na noite dessa terça-feira, 13, no município de Crateús, a 359 quilômetros (km) de Fortaleza, precisou ser cancelado devido a uma queda no fornecimento de energia na cidade. Na ocasião, o grupo de axé teria sido impossibilitado de pousar no Aeroporto Dr. Lúcio Lima e precisou cancelar as apresentações no Ceará e também em um município do Piauí.

Em nota, o prefeito de São Miguel do Tapuio, cidade que também teve o show cancelado, confirmou a alteração na programação do Carnaval 2024 devido aos imprevistos no interior cearense.