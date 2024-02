Falcão e cassaco são resgatados por agentes da PMCE

Um falcão e um cassaco foram resgatados na última segunda-feira, 12, por equipes do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Os animais foram resgatados em ações distintas no Estado.

O primeiro resgate aconteceu na manhã do dia 12, no bairro Chácara da Prainha, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. Na ocasião, os agentes da PM receberam a informação que um falcão peregrino teria invadido uma residência e estava com as asas quebradas.



O animal foi resgatado e encaminhado ao Instituto Pró-Silvestre, entidade parceira da PMCE que realiza a reabilitação dos animais e, em seguida, coloca-os novamente na natureza.



O segundo resgate foi realizado no período da tarde, em Juazeiro do Norte, Região Sul do Estado. Na ocorrência, os policiais receberam a informação que um cassaco estava no quintal de um imóvel. O animal também foi resgatado e levado à ONG BiodiverSe, que fará uma triagem no bicho e, em seguida, irá devolvê-lo à natureza.



Falcão e cassaco foram resgatados em duas ocorrências diferentes no Ceará Crédito: Divulggação PMCE

Os bombeiros recomendam que as pessoas não tentem se aproximar de animais silvestres. Caso algum seja encontrado, a recomendação é que a pessoa ligue imediatamente para o 190 ou 193 e acione uma equipe que fará o resgate do animal.