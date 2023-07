Casal é encontrado morto em Crateús; mulher teria sido vítima de feminicídio

Um homem de 56 anos, que não teve a identidade revelada, teria matado a companheira de 44 anos de idade e depois tirado a própria vida no município de Crateús, a cerca de 359 km de Fortaleza. Os corpos foram encontrados na última segunda-feira, 17, durante uma ação conjunta das polícias civil e militar do estado do Ceará.

As investigações agora caminham para confirmar a hipótese de feminícidio. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que o crime foi cometido através de pancadas com um objeto contundente, ou seja, que não possui lâmina, ponta perfuradora ou fio cortante, mas não confirmou o homem como autor da barbárie.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local para ajudar nas investigações das mortes do casal. Um inquérito policial também foi aberto para subsidiar as investigações, que serão conduzidas pela Delegacia Regional de Crateús.