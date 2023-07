MPCE fará audiência pública sobre o serviço de acolhimento de crianças e adolescentes em Fortaleza

Audiência será realizada de forma virtual e busca discutir a prestação do serviço no município

O Ministério Público do Ceará (MPCE) realizará, no dia 4 de agosto, uma audiência pública virtual para discutir a situação do serviço de acolhimento de crianças e adolescentes em Fortaleza.

De acordo com o órgão, a reunião, aberta para a participação da sociedade civil, de atuantes da rede de proteção e da população geral, busca informar sobre a prestação do serviço no município e discutir os pontos positivos e negativos dessa oferta, com o objetivo de realizar melhorias.

A audiência será realizada on-line, de 8h30 às 12h30, por meio da plataforma Microsoft Teams.

Ainda segundo o MPCE, entre os convidados para participar da reunião estão promotores de Justiça da área da Infância e da Juventude, secretários municipais e estaduais, representantes da Comissão da Infância da Câmara de Vereadores de Fortaleza, da Assembleia Legislativa e da Ordem dos Advogados do Brasil.

Audiência Pública do Ministério Público do Ceará - Situação dos acolhimentos de crianças e adolescentes em Fortaleza

Dia: 4 de agosto de 2023

Horário: 8h30 às 12h30

Link de acesso: https://tinyurl.com/yjj6j85c