Caminhada com Maria 2023 volta a acontecer de forma presencial em 15 de agosto

O evento vai ser iniciado com uma missa no Santuário Nossa Senhora da Assunção, seguido da procissão até a Catedral Metropolitana

A Caminhada com Maria, tradicional evento da comunidade católica de Fortaleza, vai voltar a ser realizada no dia 15 de agosto, anunciou a Arquidiocese da Capital. Para a edição deste ano, a principal novidade recai sobre a campanha "Eu ajudo a Fazer a Caminhada com Maria", que vai receber doações de fiéis que desejam contribuir com a organização — que não conta com patrocínios.



A programação deste ano vai ser iniciada ao meio dia, com uma missa no Santuário Nossa Senhora da Assunção. Após a celebração, será iniciada a procissão pela avenida Coronel Carvalho e Avenida Presidente Castelo Branco, a Leste-Oeste, até a Catedral Metropolitana — no local, a imagem da padroeira vai ser coroada. O evento também vai contar com testemunho público de fé e recitação do Rosário.



A edição deste ano vai ter como tema “Caminhamos juntos com Maria no amor de Jesus”, que defende a vivência da comunhão e da sinodalidade entre os fiéis – pautas também defendidas pelo papa Francisco.



Outra novidade para a edição deste ano será a iniciativa “Conectados com a Caminhada”, que vai realizar diferentes transmissões na internet com artistas e influenciadores católicos.



Serviço



Caminhada com Maria



Data: 15 de agosto



Programação: Missa no Santuário Nossa Senhora da Assunção, às 12h, seguida da procissão



Campanha "Eu ajudo a Fazer a Caminhada com Maria"



Chave Pix: 07.471.600/0001-87