Caminhão com madeira ilegal é apreendido na BR-222, em Coreaú

Um caminhão com 35 metros cúbicos (m³) de madeira ilegal foi apreendido na tarde dessa segunda-feira, 11, nas proximidades do km 262 da BR-222, no município de Coreaú, a 297 km de Fortaleza. O material estava sem nota fiscal e não tinha licenças ambientais. O condutor não foi localizado.

A apreensão aconteceu após uma denúncia anônima feita pelo telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Diante da situação, equipes da força de segurança foram até o local e realizaram a remoção do veículo para o pátio do posto PRF, em Sobral, onde estará à disposição dos órgãos ambientais e fiscais.