20 mil maços de cigarros são apreendidos pela PRF em Chorozinho

Dois veículos carregados com 20 mil maços de cigarros de uso proibido foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 116, no município de Chorozinho, localizado na região metropolitana de Fortaleza. Dois homens, de 43 e 31 anos, foram presos na ação. O material captado é estimado em R$ 70 mil.

Os cigarros não possuíam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que fossem comercializados dentro do País. Após a abordagem, os suspeitos foram presos pelo crime de contrabando — um deles já tinha passagem na polícia por crimes ambientais, de trânsito e de desobediência.



O caso foi encaminhado para a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que está tocando as investigações.