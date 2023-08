Menos de um mês após registrar maior tremor do ano, Chorozinho tem abalo sísmico

Dados do Labsis indicam que a magnitude do evento só foi menor que a das duas maiores ocorrências detectadas entre janeiro e julho deste ano

Crédito: Divulgação/Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Menos de três semanas após registrar o maior tremor de terra do Ceará no ano, o município de Chorozinho, localizado a cerca de 69 km de Fortaleza, voltou a ter abalo sísmico na tarde desse domingo, 13, Dia dos Pais. Desta vez, o evento teve 2.3 mR de magnitude e se tornou o terceiro maior de 2023, junto de outras duas ocorrências detectadas em Alcântaras e Tejuçuoca.

De acordo com o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis/UFRN), responsável pelo acompanhamento desses eventos em todo o Nordeste, não houve indícios de que o abalo possa ter sido sentido por moradores da cidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda de acordo com o Laboratório, a última atividade sísmica registrada no Ceará havia sido no dia 8 de agosto, na localidade de Quixeramobim, com 1.8 mR de magnitude.

Ainda na tarde desta segunda-feira, 14, uma equipe do Labsis deve ir até a cidade para realizar a instalação de um sismógrafo, equipamento que auxilia na detecção e análise de ocorrências dessa natureza. O aparato também foi instalado em Maranguape, no início deste ano, após o município registrar sete tremores em cinco dias.

Os eventos são causados por falhas geológicas e têm sido comuns em todo o Nordeste. Só no Ceará, até o dia 10 de agosto de 2023, foram contabilizados 43 tremores, todos de baixa magnitude, dentro da normalidade para o local.