Suspeito de chefiar grupo criminoso é preso em Chorozinho

O homem dirigia um veículo monitorado pela PRF e deu nome falso durante a abordagem do CPRaio

Um homem de 36 anos, apontado com possível chefe de um grupo criminoso envolvido com roubo de cargas, foi preso em Chororzinho, a 69,7 km de Fortaleza.

No momento da prisão, na quarta-feira, 17, o suspeito conduzia um veículo que vinha sendo monitorado pela Polícia Rodoviária Federal por ter sido utilizado no roubo de outro veículo, em Limoeiro do Norte.

Ao ser abordado pelo Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), o homem apresentou nome falso e disse aos policiais que teria alugado o veículo em Fortaleza. Além disso, os policiais realizaram vistoria e identificaram que o veículo tinha restrição.

O veículo e o suspeito foram conduzidos à Delegacia Metropolitana de Horizonte, onde ele foi autuado por receptação e falsa identidade. O suspeito já tinha passagens pela Polícia por integrar grupo criminoso, corrupção de menor, adulteração de sinal automotor de veículo, receptação qualificada, associação criminosa, porte ilegal de armas e contravenção penal.

A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) deve conduzir investigações.