Foragido cearense condenado por tráfico de drogas é preso em São Paulo

Ação do Programa de Enfrentamento à violência do Ministério da Justiça e Segurança teve participação dos policiais militares do Rota, em São Paulo, e do 4º BPM, em Canindé

Um homem de 28 anos, foragido da Justiça cearense e condenado por tráfico de drogas e associação ao tráfico, foi preso nesse domingo, 13, na cidade de Sumaré, São Paulo. O suspeito responde ação penal por homicídio qualificado na Comarca de Canindé (CE) e, perante a Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Ceará, por integrar grupo criminoso organizado. As informações são da Polícia Federal (PF).



O preso, que não teve o nome divulgado, foi capturado por meio de conjunta entre as Forças Integradas (Ficco) do Ceará e de São Paulo. A operação teve a atuação dos policiais militares do Rota (SP) e do 4º Batalhão da Polícia Militar do Ceará, em Canindé.

As ações policiais desencadeadas na Ficco, de acordo com a PF, são produto da cooperação interagências, com foco na inteligência de segurança pública, e fazem parte do Programa de Enfrentamento à Violência, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

A Força-tarefa de Combate ao Crime Organizado no Ceará é composta pela Polícia Federal, Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Polícia Militar do Ceará, Polícia Militar do Ceará, Polícia Civil do Ceará, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais, Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará e Secretaria Nacional de Segurança Pública.