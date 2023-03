Chorozinho ganha base do Raio e Central de Videomonitoramento

Uma nova base do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi implantada no município de Chorozinho, a 69,7 km de Fortaleza. De acordo com Governo do Estado, a inauguração ocorreu na manhã dessa terça-feira, 28. Segurança do município também ganhou o reforço de uma central de videomonitoramento, com 15 câmeras espalhadas por toda a cidade.



A inauguração contou com a presença de autoridades como o governador Elmano de Freitas (PT), o prefeito da cidade, Júnior Castro, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elânio e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Klênio Savio de Sousa.

De acordo com governo, "a base do Raio em Chorozinho faz parte da estratégia de descentralizar as unidades do Comando, com foco na agilidade e eficiência no atendimento às ocorrências". "A estratégia está na 4ª fase de expansão, na qual são contempladas todas as cidades com mais de 25 mil habitantes", aponta.



O Comando passa a contar agora com 71 bases no Estado. Dessas, duas estão localizadas na Capital, 15 na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e 54 no Interior.

A unidade de Chorozinho deve atuar um efetivo de 23 policiais militares, dez motocicletas e um viatura de quatro rodas. Quem comanda a base é o 1º Tenente Antônio de Sousa Soares.

Houve também a implantação das centrais de videomonitoramento, que conta com 15 camêras espalhadas pela cidade. Ação é alinhada ao Ceará Conectado, "programa do Estado que leva conectividade gratuita, via rede Wi-fi, aos espaços públicos".

