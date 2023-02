Desaparecimento de tia de garoto morto em ação policial completa um mês

Repórter do caderno de Cidades

Lizangela Rodrigues da Silva Nascimento, de 39 anos, foi vista pela última vez em 7 de janeiro último, no bairro Triângulo, em Chorozinho. Família relata angústia e cobra celeridade

O desaparecimento de Lizangela Rodrigues da Silva Nascimento, de 39 anos, conhecida como Canoa, completou um mês nesta terça-feira, 7, sem que a família tenha obtido resposta sobre o que ocorreu com ela. Lizangela foi vista pela última vez em 7 de janeiro último, no bairro Triângulo, em Chorozinho (Região Metropolitana de Fortaleza).



Lizangela é tia de Mizael Fernandes da Silva Lima, de 13 anos, morto em uma ação policial em 1º de julho de 2020, também em Chorozinho. Foi na casa de Lizangela que Mizael foi morto e ela é testemunha no processo judicial que apura o caso.

Para Leidiane Rodrigues, irmã de Lizangela e mãe de Mizael, a espera por respostas tem sido agoniante. Ela diz não ter recebido nenhuma pista e que, no momento, não há diligências sendo efetuadas. Leidiane cobra um trabalho mais célere da Polícia Civil. “A minha mãe, desde o dia do ocorrido, só bebe leite e água”, diz Leidiane.

“Meu pai está desolado, porque ele não está vendo a Polícia trabalhando. Eu tomo remédio para ansiedade, para dormir, mas o remédio não está fazendo efeito. Está muito difícil para nós”. Leidiane ainda faz um apelo: “Quem tiver com ela, entregue. Viva ou morta”.

Em nota, a Polícia Civil reafirmou que o caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Chorozinho, com o apoio da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “Diligências seguem até a localização da vítima”.



Colabore

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Chorozinho: (85) 3319-1237

