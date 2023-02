PRF prende homem que transportava mais de 200 frascos de lança perfume

Uma pessoa foi presa e mais de 200 frascos de uma droga conhecida como lança-perfume foram apreendidos na manhã desta terça-feira, 14, em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a um ônibus interestadual no quilômetro 62 da BR 116 em Chorozinho.

O entorpecente, popularmente conhecido como “loló”, é muito usado em festas de carnaval e traz riscos à saúde.

Em operação de rotina no trecho da BR 116 que fica em Chorozinho, agentes da PRF pararam um ônibus que fazia a rota interestadual do Rio de Janeiro para Sobral.

Na vistoria feita no bagageiro do ônibus, os policiais sentiram um forte odor de éter. Entre as bagagens, duas bolsas com 277 frascos de 100ml de lança perfume foram encontradas.

Os policiais identificaram pelo mapa de assentos, que as bolsas pertenciam a um passageiro, que a princípio, negou que estava em posse do material. Com a confirmação das informações por parte da empresa de transportes, o homem assumiu que estava com o material.

Segundo o passageiro, as bolsas foram entregues por uma pessoa desconhecida ainda no Rio de Janeiro e que, em Sobral, uma pessoa iria procurá-lo para receber a encomenda. Ele foi preso por tráfico de drogas e o caso foi levado para a Polícia Civil de Chorozinho.



