Censo 2022: apenas um município cearense tem maioria de pessoas declaradas brancas

Município cearense tem 5.974 habitantes segundo dados do Censo; 52,3% deles se declararam da cor ou raça branca no mais recente recenseamento do Brasil

Potiretama é o único dos 184 municípios cearenses cuja maioria da população se declarou branca no Censo 2022, segundo as definições do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao todo, 52,3% dos 5.974 habitantes se autodeclararam no grupo de pessoas brancas por meio da pergunta sobre cor ou raça que as caracteriza.

Tarrafas (43,3%) e Tabuleiro do Norte (40,8%) são os segundo e terceiro municípios do Estado que têm o maior percentual de pessoas que se declararam brancas em relação ao total da população residente. As cidades têm, respectivamente, 7.529 e 30.652 habitantes, de acordo com o Censo 2022.

Em número de habitantes, os municípios com a maioria de pessoas declaradas da cor ou raça branca foram Fortaleza (793.975 pessoas), Juazeiro do Norte (89.668) e Caucaia (87.058).