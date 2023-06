Patrimônio da humanidade: evento debate desenvolvimento sustentável na Chapada do Araripe

Com o objetivo de promover a bacia geológica do Araripe como patrimônio da humanidade na lista da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o “III Seminário Chapada do Araripe — Patrimônio da Humanidade” ocorrerá nos dias 8 a 10 junho na Fundação Casa Grande, no município de Nova Olinda.



O evento reunirá especialistas, pesquisadores, lideranças políticas, gestores públicos e universidades para promover debates sobre o desenvolvimento sustentável na região.

Segundo Nyck Wallace, diretor de Comunicação da Fundação Casa Grande, o seminário busca, ao mesmo tempo, promover a candidatura da Chapada do Araripe como patrimônio da humanidade e valorizar o espaço de riquezas diversas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A gente está provocando uma candidatura de uma paisagem cultural que é um bem misto entre natureza e cultura. A gente está reverenciando toda a biodiversidade desse espaço, assim como a valorização e a chamativa desse olhar biossocial e diverso que é o território encantado do Araripe e do Cariri”, destacou.

A programação do evento contará com mesas, ciclo de conversas, palestras e apresentações culturais.

No último dia do seminário, o início da elaboração da candidatura será formalizada e terá a presença de convidados, como Luísa Cela, secretária de Cultura do Ceará, Raquel Lyra, governadora do estado de Pernambuco, Elmano de Freitas, governador do estado do Ceará e Camilo Santana, Ministro da Educação.

“A Fundação Casa Grande está trazendo à tona essa provocação para que isso tudo agregue valor. Agregar instituições públicas e privadas, comunidades e territórios é de grande valia, pois provoca e comprova que a nossa candidatura é uma candidatura participativa, com crianças e jovens”, completou o diretor de comunicação.



Para participar do evento, é necessário realizar a inscrição on-line pelo site do seminário.

A Chapada do Araripe está localizada na divisa entre o Ceará, Pernambuco e Piauí e reúne a diversidade natural e cultural. Em 2022, a região foi oficializada como a primeira paisagem cultural do Ceará e, agora, busca integrar a lista para concorrer à chancela de Patrimônio da Humanidade.

III Seminário Chapada do Araripe — Patrimônio da Humanidade

Data: 8 a 10 de junho

Local: Fundação Casa Grande – Avenida Jeremias Pereira, 444, Centro, Nova Olinda - CE

Programação completa: https://chapada-cultural.my.canva.site/programacao

Inscrições: https://chapada-cultural.my.canva.site/inscricoes