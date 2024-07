Homem é condenado a 19 anos de prisão por estupro e pornografia infantil

Vítima dos crimes era parente do réu, que estava preso preventivamente desde outubro do ano passado; sentença também inclui pagamento de 28 dias-multa

Um homem foi condenado a 19 anos e seis meses de prisão, no último dia 17 de junho, pelos crimes de estupro e pornografia infantil no município de Cedro, a 426 quilômetros (km) de Fortaleza. O réu era acusado de abusar sexualmente de um familiar adolescente, filmar e armazenar as imagens.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), as violências investigadas ocorreram em maio de 2023. Ainda de acordo com o MPCE, o condenado também registrou fotos de crianças em situação que configura pornografia infantil.