Morre o empresário Valdelírio Soares, aos 65 anos

O velório do empresário acontece nesta quinta-feira, 4, e o sepultamento na sexta-feira, 5

O empresário cearense Valdelírio Soares faleceu nesta quarta-feira, 3, aos 65 anos. O velório do empresário vai acontecer nesta quinta-feira, 4, às 14 horas. Já na sexta-feira, 5, estão marcados uma missa e um cortejo às 8h e 9 horas, respectivamente, com o sepultamento previsto para acontecer às 10 horas do mesmo dia.

Apreciador de vinhos, o empresário já foi colunista do O POVO, escrevendo sobre vinhos, trabalho que inspirou o empresário a conhecer a região Toscana italiana. Ele chegou a fundar uma associação de sommelier no Ceará.

Se dividindo na rota Florença - Fortaleza, o empresário vendeu para uma multinacional francesa a sua empresa ,que fabricava estabilizadores de energia, e passou a se dedicar ao vinho. Ele também criou uma operadora de turismo para vender pacotes para a Toscana.