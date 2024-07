Acidente em estrada de Guaramiranga deixa um morto e dois feridos

Um caminhão capotou na CE-253 na tarde dessa segunda-feira, 1º, no município de Guramiranga, a 105,76 km de Fortaleza, próximo ao distrito de Campos Belos. Um homem morreu no local e duas pessoas ficaram feridas, segundo a guarnição do Corpo de Bombeiros de Baturité.

O chamado foi feito ao meio-dia, e o caminhão teria “sobrado” em uma curva, indo reto ao invés de dobrar. A suspeita é de falha no freio.

As vítimas do acidente eram ocupantes do carro. O homem que morreu foi identificado como Aécio da Rocha Eduardo. O motorista do carro e o outro passageiro ficaram presos às ferragens, mas foram resgatados pelos bombeiros.