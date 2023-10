Cemitério é pichado com símbolos e saudações nazistas no Interior do Ceará

Um cemitério na cidade do Cedro, a 387 km de Fortaleza, foi alvo de vândalos neonazistas durante a madrugada do último sábado, 14. Imagens feitas por populares mostram o espaço pichado com símbolos e frases utilizadas pelo partido nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

Imagens de gesso e túmulos dos defuntos enterrados no cemitério foram marcados com desenhos de suásticas, símbolo do grupo antissemita, e com a saudação “Heil”, utilizada por Adolf Hitler.